قراصنة ينهبون مقتنيات سفينة أجنبية داخل المياه العراقية

2021/02/02 | 09:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن تعرض سفينة يعتقد أنها تنزانية إلى عملية سطو مسلح على يد قراصنة قرب مدخل ميناء خور عبدالله جنوبي العراق.وقال المصدر، إن عملية السطو تمت عن طريق ٦ اشخاص يستقلون زروق (طواش) قاموا بسرقة مبلغ ٥٠ الف درهم اماراتي- أكثر من 13 ألف دولار-، وصادروا، أجهزة نقال […]

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