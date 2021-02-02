الاقتصاد النيابية: ارتفاع اسعار النفط ستساهم بتجاوز العجز

2021/02/02 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، الثلاثاء، تخفيض مبالغ الموازنة الى المستوى الذي يمكن من خلاله سد عجز الموازنة، لافتا الى ان ارتفاع اسعار النفط ستساهم بتجاوز العجز.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رصد الكثير من الفقرات في الموازنة التي تتضمن نفقات كبيرة، واليوم فهو يعمل على تخفيض مبلغها الكلي الى مايقرب من 110 تريليون دينار وتخفيض مايزيد عن 50 تريليون”.واضاف ان “العجز من المرجح ان يتراوح مابين 20-25 تريليون، وهذا الامر يتم تعويضه من خلال ارتفاع اسعار النفط، خاصة ان هناك تعافي في الاسعار”.وبين ان “بعض فقرات الموازنة وعلى الرغم من رصد مبالغها لكنها لن تنفذ على ارض الواقع وبالتالي فأن ماخصص لها يساهم في سد عجز الموازنة الوهمي”.

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