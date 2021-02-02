اتفاقية بين

2021/02/02 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "فورد" و"غوغل" عن شراكة استراتيجية مدتها ست سنوات، سيتعاونان من خلالها على تثبيت نظام التشغيل "أندرويد" كنظام أساسي في شاشات المعلومات والترفيه بالملايين من سيارات "فورد" و"لينكولن" بدءا من عام 2023.

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