2021/02/02 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن تمر ذكرى ميلاد أو وفاة الفنان جواد سليم ليست هي المعنية، فجواد سليم لا يحدد حضوره بتاريخ ميلاد ولا غيابه بتاريخ وفاة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواد سليم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جواد سليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).