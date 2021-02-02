آثار الإطارات كشفت اللعبة.. ضبط مواد مفقودة بمعمل إسمنت بابل

2021/02/02 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مواد مفقودة بمعمل الإسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل.

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وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 شباط 2021)، إن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، الذي انتقل إلى معمل إسمنت بابل، تمكن بعد البحث والتحري من العثور على سلاسل الناقل الدلويّ الشريط الناقل التي تم شراؤها بمبلغ 200 مليون دينار مُخبأة ومدفونة تحت أتلال السكراب والأتربة".

وأضاف، أن "الفريق قام بتتبع آثار إطارات العجلات في المعمل؛ للوصول لتلك المواد، من خلال الاستعانة بآلية ومجموعة من العمال للعثور على 147 سلسلة ناقلة وضبطها"، مُبيّناً أنه "تم التحفظ على المواد المضبوطة وإشعار مدير المعمل ومسؤول المخازن بعدم التصرف بها".

وتابع، "وفي عملية ثانية، قام فريق العمل بضبط أمين مخزن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل – الطليعة، لوجود نقص في كمية الأسمدة الموجودة في المخازن"، مُشيراً إلى أنه "بعد إجراء المُطابقة على ما موجود من أسمدة والمصروف منها، تبيَّن حدوث نقص في مادة الأسمدة نوع داب بأكثر من 43 طناً، وضبط بطاقات مخزنية خاصة بالتجهيز والتحرز على المخزن وغلقه".

وأكد، "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية، على قاضي التحقيق المُختص بالنظر في قضايا النزاهة في الحلة، الذي قرَّر توقيف المُتهم على ذمَّة التحقيق".

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