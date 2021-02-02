2021/02/02 | 09:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، بتجاوز القضاء والقانون من خلال تجديد عقد شركة اسياسيل للاتصالات.

‏وقال السوداني في تغريدة على “تويتر” إن “رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات المصاب بكورونا ؟ يوقع على تجديد التعاقد مع شركة أسياسيل مع منح خدمات الجيل الرابع مجانا قبل صدور قرار محكمة التمييز وتسديد الديون المالية متجاوزا القضاء والقانون”.

وانهى تغريدته بهاشتاغ: “دولة الفاسد الوقح”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: رئيس هيئة الاعلام تجاوز القضاء بتجديد عقد اسياسيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: رئيس هيئة الاعلام تجاوز القضاء بتجديد عقد اسياسيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).