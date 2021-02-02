2021/02/02 | 09:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط "مواد مفقودة" بمعمل الإسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط "مواد مفقودة" بمعمل الإسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط "مواد مفقودة" بمعمل الإسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).