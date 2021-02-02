لأول مرة في العالم.. إصابة كورونا مزدوجة لمريض واحد

2021/02/02 | 09:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة جديدة أثارت حيرة وقلق الأطباء، أثبت فايروس كورونا المستجد أن بإمكان سلالتين مختلفتين منه إصابة شخص واحد "في نفس الوقت".

وكشفت الفحوص التي أجريت في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد وفيات "كوفيد 19"، عن أول حالة كورونا "مزدوجة" لدى شخصين، تعرض كل منهما للإصابة بسلالتين من الفايروس في وقت واحد.

وتوصل باحثون من جامعة "فيفيل" بولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى هذا الاكتشاف، بعد إجراء دراسة على 90 مريضا بـ"كوفيد 19".

وفي الحالة الأولى، ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين، وأطلق عليهما "P.1" و"P.2".

أما المريض الثاني، فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي "P.2" التي ظهرت في البرازيل، و"B.1.91" التي رصدت لأول مرة في السويد.

أما الشيء المطمئن نسبيا بحسب ما أوردت الدراسة، فهو أن أعراض المريضين كانت خفيفة، وهي سعال جاف في الحالة الأولى وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية، فيما لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.

ونشرت نتائج الدراسة على موقع "medRxiv" الطبي، لكنها لم تنشر بعد في مجلة علمية ولم تخضع لمراجعة النظراء.

وأبدى الباحث الرئيسي في الدراسة فرناندو سبيلكي، مخاوفه من أن يؤدي هذا النوع من العدوى إلى إحداث المزيد من الطفرات على الفايروس بسرعة.

وقال سبيلكي عالم الفايروسات في جامعة "فيفيل" في تصريحات صحفية: "يمكن أن تولد هذه العدوى المشتركة مجموعات أخرى (من الفايروس)، وتنتج طفرات جديدة بسرعة أكبر مما كان يحدث.



سيكون مسارا تطوريا آخر للفايروس".

والطفرات سمة مميزة للفايروسات بشكل عام، إلا أنها تزيد المخاوف من إمكانية ظهور أنماط أخرى من كورونا بإمكانها مقاومة اللقاحات التي يسارع العالم في تطويرها وإنتاجها.

وتمر البرازيل حاليا بمنتصف الموجة الثانية من "كوفيد 19" مع أكثر من ألف وفاة يوميا، ومنذ ظهور الجائحة في البلاد، أصيب أكثر من 9 ملايين شخص بفايروس كورونا إجمالا، فيما توفي بالمرض ما يزيد على 225 ألفا.

وظهرت سلالتان مختلفتان على الأقل من فايروس كورونا في البلد الأميركي الجنوبي، ويعتقد الخبراء أن ذلك سببه العدد الكبير من الإصابات هناك.

PUKmedia وكالات

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