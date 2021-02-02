باحثون يكتشفون أصغر زواحف في العالم

2021/02/02 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف باحثون عن أصغر ذكر من الزواحف في العالم يمكن أن يلائم أطراف الأصابع، Brookesia nana، وهو نوع صغير للغاية من الحرباء من الغابات المطيرة في شمال مدغشقر.ووصف الباحثون مؤخرا ذكرا وأنثى من النوع، في دراسة نُشرت في 28 يناير في مجلة Scientific Reports، حيث صُدموا من أبعاد الذكر بشكل خاص.



ويبلغ قياسه نصف بوصة فقط (13.5 ملم) ليكون أصغر زاحف بالغ وُصف على الإطلاق.

وفي الواقع، كان قياس الذكر B.



nana أصغر من نظيره الأنثوي، والذي يبلغ طوله 0.75 بوصة.وقال معد الدراسة الرئيسي فرانك غلاو، عالم الزواحف في مجموعة ولاية بافاريا لعلم الحيوان في ميونيخ، لـ “لايف ساينس” في رسالة بريد إلكتروني: “بالنظر إلى أن خطة الجسم العامة للزواحف تشبه إلى حد ما تلك الخاصة بالثدييات والبشر، فمن الرائع أن نرى كيف يمكن أن تصغر أعضاء هذه الكائنات”.وتمتلك السحالي والثعابين زوجا من الأعضاء التناسلية يُطلق عليهما اسم hemipenes – وهما عضوان تناسليان أنبوبيان يظلان مقلوبين داخل جسم الذكر، حتى يحين وقت التزاوج.وجد الفريق أن طول الأعضاء التناسلية بين الحرباء ذات الصلة، يتراوح من 6.3٪ إلى 32.9٪ من إجمالي طول الجسم للذكور، بمتوسط 13.1٪ على 52 نوعا.



ولاحظ الباحثون أن الحيوانات الأخرى لديها نسب أكبر بكثير من الأعضاء التناسلية إلى حجم الجسم، بما في ذلك البط، الذي يمكن أن يتساوى طول أعضائه التناسلية مع طول جسمه.وكتب المعد المشارك في الدراسة مارك شيرز، عالم الزواحف في جامعة بوتسدام في ألمانيا، في منشور بالمدونة: “كشف هذا عن نمط مثير للاهتمام: غالبا ما يكون لأصغر الأنواع حجما تناسليا أكبر نسبيا”.انتهى / 25م

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