مفوضية الانتخابات تصادق على 235 حزبا

2021/02/02 | 09:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، المصادقة على عدد جديد من الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، ليصل العدد الكلي للاحزاب المجازة الى 235 حزبا.

وافادت وثائق صادرة من المفوضية، ان "العدد الكلي للأحزاب المجازة بلغ 235 حزبا، بينما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) 69 طلبا".

وبحسب هذه الوثائق، فإن "عدد الأحزاب التي حصلت على إجازة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن هو 14 حزبا وهي (تيار وطنيون، حركة عهد الله، حركة 25 أكتوبر، حركة إنجاز، تحالف الاقتصاد العراقي، جبهة النضال الديمقراطي، تيار الفراتين، حركة بلادي الوطنية، المحافظون، حركة وعي الوطنية، حركة بداية، حزب الفجر الصادق، تيار المرحلة، الارتباط الوطني الديمقراطي".

من جانب آخر، وصف عضو مجلس المفوضية السابق سعيد كاكائي، إجراء الانتخابات النيابية والمحلية في يوم واحد بالأمر المستحيل.

وقال كاكائي: إن "دعوات اجراء الانتخابات النيابية المبكرة ومجالس المحافظات في وقت واحد مستحيلة التطبيق ولا يمكن تحقيقها بأي وضع كان".

وأضاف أن "عدم وجود توافق سياسي على موعد الانتخابات أو تمرير قانون الانتخابات وتقليص عدد أعضاء المجلس وكيفية إدارة المحافظة وغيرها من التفاصيل بسبب استمرار الخلاف السياسي".

ا.ح

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