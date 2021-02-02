ديالى: القبض على 4 عناصر من داعش .. بينهم انتحاري

2021/02/02 | 09:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، تفكيك مفرزة ارهابية بينهم انتحاري كان يروم تفجير نفسه في وقت سابق بالعاصمة بغداد.

وذكر رسول في بيان، اليوم 2 شباط 2021، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى، تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم (انتحاري) كان يروم تفجير نفسه في وقت سابق ببغداد، فضلاً عن القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)".

وأضاف أن "ذلك جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى"، مؤكدا أن "الجهات المختصة قامت بتدوين أقوال الإرهابيين أصولياً حيث اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلد، وإحداث خرق أمني في العاصمة، وقد أحيلوا الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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