موسكو تعلن عن تشغيل ثلاثة أقمار اتصالات جديدة

2021/02/02 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير أقمار “غونيتس” الروسية أنها بدأت بتشعيل 3 أقمار صناعية جديدة في الفضاء.وقال بيان صادر عن الشركة “أقمار Gonets-M رقم 30 و31 و32، والتي أطلقت إلى مدارات الأرض في ديسمبر الفائت بدأت عملها فعليا كأقمار اتصالات في منظومة غونيتس الروسية”.وأشار البيان إلى أن الأقمار الثلاثة المذكورة كانت أطلقت مع قمر اصطناعي تابع لوزارة الدفاع الروسية في الثالث من ديسمبر 2020 من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ فضائي روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b.وصممت أقمار “غونيتس” الروسية لتعمل في المدارات الأرضية المنخفضة كأقمار متعددة المهام، ولها القدرة على العمل كأقمار لتوفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.ويمكن الاعتماد على هذه الأقمار أيضا لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية ومراقبة أحوال الطقس ومناطق الحرائق والكوارث الطبيعية.انتهى / 25م

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