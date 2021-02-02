تفاصيل السطو المسلح على سفينة 'البارق' في البصرة

2021/02/02 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الثلاثاء، بقرصنة سفينة "البارق" قرب مدخل خور عبد الله الممتد بين الكويت والعراق.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عملية السطو على الساحبة "البارق" تمت عن طريق ٦ اشخاص يستقلون زروق (طواش) قاموا بسرقة ٥٠ الف درهم اماراتي".واضاف انه "اثناء صعود القراصنة على الساحبة تم السيطرة على اجهزة الاتصال والذي منع طاقم الساحبة من طلب المساعدة"، لافتا الى انه "تم الحصول على معلومة السطو من السفينة القريبة على البارق (الزمردة)".

وتابع انه "تم سرقة اجهزة نقال وحواسيب وتم ايضا احتجاز الطاقم في مقصورة الساحبة".واوضح ان "القوات البحرية تدخلت بعد ورودها المعلومة وقامت بسحب الساحبة البارق الى مكان امن لغرض التحقيق بالحادث".

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