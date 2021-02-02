استمرار استهداف محلات بيع المشروبات الكحولية في بغداد

2021/02/02 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محل لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز ان "عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن شارع النضال بالعاصمة بغداد انفجرت دون اصابات تذكر".وتشهد العاصمة بغداد في الآونة الاخيرة، استهدافات متكررة لمحلات بيع المشروبات الكحولية.

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