المكسيك : اكتشاف تمثال مدهش لنسر محفوظ جيدا في “المعبد العظيم”

2021/02/02 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

أعلن علماء آثار من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) عن اكتشاف منحوتة أزتيك مدهشة عمرها 600 عام تصور نسرا ذهبيا في معبد قديم في المكسيك.

والنسر، الذي يبلغ قياسه 106 سم × 70 سم، هو أكبر تمثال منحوت على الإطلاق في المعبد.

وتم نحت النسر في أرضية مبنى عند سفح تيمبلو مايور، المعبد الأيقوني على شكل هرم والذي تم بناؤه في قلب مدينة تينوشتيتلان عاصمة الأزتك القديمة وهو الآن في مكسيكو سيتي الحديثة.

وابتكر الفنانون النحت البارز، وهو نوع من المنحوتات ذات الصور المنحوتة من خلفية حجرية، في منتصف القرن الخامس عشر في عهد موكتيزوما الأول.

واكتشف علماء الآثار من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ النقش في فبراير 2020 كجزء من الموسم التاسع من مشروع Templo Mayor، وهو عملية تنقيب مستمرة في الموقع المقدس.

وقالت أليخاندرا فراوستو غيريرو، وزيرة الثقافة المكسيكية في بيان: “إنها قطعة جميلة للغاية تُظهر الأسرار العظيمة التي لم يكشفها لنا Templo Mayor في المكسيك.



وبفضل جهود علماء الآثار وتفانيهم، يمكننا الاستمرار في استعادة تاريخنا وذاكرتنا”.

وكان Templo Mayor، المعروف أيضا باسم المعبد العظيم، عبارة عن هيكل هرمي ضخم يقع في وسط تينوتشتيتلان التي كانت قلب دين وثقافة الأزتك.



وفي قمته كان هناك مصليتان مخصصتان لهويتزيلوبوتشتلي إله الشمس والحرب وراعي المدينة أيضا، وإله المطر تلالوك.



وكان المعبد واحدا من 78 مبنى كانت تشكل منطقة تينوكيتلان المقدسة.انتهى / 25م

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