حزب رئيسة حكومة ميانمار يدعو قادة الانقلاب العسكري

2021/02/02 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حزب رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، اليوم الثلاثاء، إلى "إطلاق سراحها" فورا فضلا عن مسؤولين آخرين في حزبها أوقفوا الاثنين خلال انقلاب عسكري في ميانمار (بورما).

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