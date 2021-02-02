وزيرة الهجرة والمهجرين تبحث مع وزير الداخلية الاردني أوضاع العراقيين في المملكة وخصوصاً طالبي اللجوء

2021/02/02 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

ايفان فائق جابرو مع وزير الداخلية

الأردني السيد سمير ابراهيم المبيضين

في مقر الوزارة بعمان اوضاع العراقيين

المتواجدين على اراضي المملكة الاردنية

وخصوصا الطبقات الفقي

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