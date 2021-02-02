تفكيك مفرزة “إرهابية” بينهم انتحاري في بغداد

2021/02/02 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، عن تفكيك

مفرزة “إرهابية” بينهم انتحاري كان

يروم تفجير نفسه في وقت سابق بالعاصمة

بغداد.

وذكر رسول في بيان صحفي ، أن “مفارز

جهاز الأمن ال

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