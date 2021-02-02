الإسلام دين السماحة..و النبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 1

2021/02/02 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

في ضوء ما يحدث في الأفق العالمي وما

يجري من أحداث كان الدين هو المتصدر

للأحداث وقد كان ديننا قد ترك بصمة

واضحة في مسار الأحداث المتلاطمة في

العالم ولوحظ انه كانت هجمة منظمة و

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