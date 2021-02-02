الدور الوظيفي للإخوان المسلمين - عبد الغني سلامه

2021/02/02 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه ثمة مقولة دارجة في الأوساط السياسية، مفادها "أن للإخوان المسلمين دور وظيفي يتلخص في مناهضة الحركات الوطنية والتقدمية في العالم العربي، ودعم وإسناد النظم الرجعية والاستبدادية، والمرتبطة بأمريكا"..



وهذه المقولة يُعاد طرحها الآن بقوة بعد قيام رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني (زعيم حزب العدالة والتنمية "الإخواني")، بالتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.لنناقش هذه المقولة، دون اتهامات أو ......





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