هل بهذا الأسلوب المتوحش يعامل أصحاب الشهادات الجامعية ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/02 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان في العراق يشاهد ويسمع من على وسائل الإعلام والفضائيات أسلوب المعاملة الغير إنسانية التي تعرض لها أصحاب الشهادات عندما تصرفوا حسب ما نص عليه القانون والدستور العراقي واستعمال حقهم في التظاهر لإيصال صوتهم إلى المسؤولين في التعيين بعد إنجاز مرحلة التخرج من الجامعات العراقية ...



إن الألم والحسرة تحز في نفس كل إنسان عراقي حينما يقارن بين دولة الإمارات في الخليج العربي تمنح الج ......





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