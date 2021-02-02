 سياسي كردي بارز: حل الجيش وتقسيم العراق رغبة إسرائيلية نفذتها أميركا

2021/02/02 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد السياسي الكردي البارز محمود عثمان، الثلاثاء، أن قرار حل الجيش وتقسيم العراق كانت رغبة إسرائيلية نفذتها الإدارة الأميركية عند غزو العراق، مشيرا إلى أن أميركا بدأت تحكم العراق بشكل مباشر بعد 2003.وقال عثمان في حوار تابعته /المعلومة/، إن “العملية السياسية في العراق بدأت بشكل خاطئ وان مؤتمر فيينا عام 1992 صنف العراق طائفيا”، مؤكدا أن “ أميركا وبريطانيا قسمتا العراق بشكل طائفي”.وأضاف أن “ أميركا بدأت تحكم العراق بشكل مباشر بعد 2003 ولم تكن لديها استراتيجية واضحة في البلاد”، لافتا إلى أن “حل الجيش وتقسيم العراق كانت رغبة اسرائيلية ونفذتها أميركا”.من جانب آخر توقع عثمان أن “لا تحدث انتخابات مبكرة وستؤجل مرة أخرى”، محذرا من أن “ العراق قد يشهد تدخلا دوليا اذا حصلت خلافات على نتائج الانتخابات”.



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