قريباً يتحدد مصير استضافة خليجي 25

2021/02/02 | 10:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يدرس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ملفات بطولة كأس الخليج رقم 25، في اجتماعه يوم الثامن من الشهر الحالي.

وقال الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن جاسم الشكيلي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني، ونائب رئيس اتحاد كأس الخليج، سيترأس الاجتماع في الثامن من الشهر الحالي.

وسيتم تقييم ملفات خليجي 25 في الاجتماع، كما سيتم دراسة التقرير المقدم من فريق التفتيش الذي قام بزيارة لمدينة البصرة العراقية، خلال الفترة من 25 الى 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسيتم الوقوف على جاهزية الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة البطولة الخليجية، المتوقع إقامتها نهاية العام الحالي.

وسترفع لجنة دراسة الملف العراقي توصياتها الى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم الذي سيجتمع يوم التاسع من فبراير/ شباط الحالي.

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