2021/02/02 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، الثلاثاء، عن مقترحين لحل ازمة كردستان ضمن الموازنة ، مبينا ان الوزارة مستعدة لتطبيق اي مقترح تراه اللجنة المالية والبرلمان مناسبا.وقال عبد الجبار في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “القضاء والمخابرات معنيان بإيقاف التعامل مع شركة اجيتلتي وسأخاطب وزارة التخطيط للتاكد من صحة ادراجها ضمن القائمة السوداء من اجل تجميد عملها مع الوزارة بشكل فوري”.واضاف ان “تعاملنا مع شركة كار انتهى منذ زمن بعيد ولم تعد تربطنا اي علاقة معها في حين تتعامل الوزارة مع قيوان فقط لتصفية النفط عبر مصفاها”، مبينا ان شركة قيوان تدخل وعبر شركات فرعية تابعة لها بالمنافسة على نقل زيت الغاز الى العراق”.وبشان المفاوضات مع كردستان ذكر عبد الجبار ان “اللجنة المالية تناقش خيارين، اولهما ان تسلم كردستان كامل عمليات الانتاج والاستخراج والتصدير والبالغة 460 ألف برميل مع تحمل كافة الاجور والتبعات الادارية في كردستان والخيار الثاني ان تتسلم بغداد 250 الف برميل من اربيل وتباع بسعر سومو او تتسلم بغداد مبالغ مالية مساوية لكمية النفط”.انتهى 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يكشف عن مقترحين لحل ازمة كردستان ضمن الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يكشف عن مقترحين لحل ازمة كردستان ضمن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).