2021/02/02 | 10:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يعلن رحيل ثلاثة لاعبين..من هم؟

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف فريقه الكروي مع بدء الانتقالات الشتوية.

وذكر النادي في بيان ان “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وبعد التشاور مع اللجنة الفنية والكادر التدريبي قررت التخلي عن ثلاثة لاعبين”.

واوضح ان “الغدارة قررت إعارة المدافع محمد الباقر كاظم ماديرا والمهاجم عباس جاسم إلى صفوف نادي الديوانية حتى نهاية الموسم الحالي”.

واضاف ان “المحترف ليما مابيدي تم الاستغناء عن خدماته بالتراضي وسيمثل فريق الديوانية خلال المرحلة الثانية من الدوري الممتاز”.

يذكر ان فترة الانتقالات الشتوية ستنتهي في الاول من اذار المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يعلن رحيل ثلاثة لاعبين.. من هم؟) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يعلن رحيل ثلاثة لاعبين.. من هم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).