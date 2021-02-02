'قنبلة صوتية' تستهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية في بغداد

2021/02/02 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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استهدفت قنبلة صوتية، محلاً لبيع المشروبات الكحولية في منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، إن "قنبلة صوتية محلية الصنع، انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة اليرموك في بغداد".واوضح المصدر، ان "الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية والاضرار كانت مادية فقط".

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