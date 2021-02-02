إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في كانون الثاني

2021/02/02 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

زاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 10.04 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته إنترفاكس استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 42.96 مليون طن في يناير كانون الثاني، بالمقارنة مع 42.46 مليون طن في ديسمبر كانون الأول.

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