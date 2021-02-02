وزارة الخزانة الأمريكية تخفض تقديرات الاقتراض للربع الأول بسبب ارتفاع الرصيد النقدي

2021/02/02 | 10:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إنها تخطط لاقتراض 274 مليار دولار في الربع الأول ، وهو أقل بكثير من تقديرات نوفمبر البالغة 1.127 تريليون دولار ، مع الانخفاض بسبب ارتفاع الرصيد النقدي للوزارة في بداية يناير.

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