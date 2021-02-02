الدولار يسجل استقراراً في بغداد وعدد من المحافظات مقابل الدينار

2021/02/02 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر يس عراق،

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في بغداد وعدد من المحافظات، ووفق أسعار السوق التي تتغير بحسب العرض والطلب.

وتظهر الأسعار، عدم وجود تغير كبير عن أرقام يوم أمس، وكجاءت كالتالي:

السعر في بورصة الكفاح

145,200

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

144,750

145,750

————–———————-

البصرة / بورصة

145,100

–————————

الموصل / جملة

145,400

————————-

اربيل / بورصة

145,425

————————-

السليمانية / بورصة

145,400

-————————

صلاح الدين / جملة

145,400

-————————

ديالى / جملة

145,400

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