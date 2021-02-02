الأردن: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة إلى 350

2021/02/02 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد إصابات فيروس كورونا المتحور قد ارتفع في البلاد إلى 350 حالة.

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