2021/02/02 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي الكردي البارز محمود

عثمان، الثلاثاء، أن قرار حل الجيش

وتقسيم العراق كانت رغبة إسرائيلية

نفذتها الإدارة الأميركية عند غزو

العراق، مشيرا إلى أن أميركا بدأت تحكم

العراق بشكل مباشر بعد 2003.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: حل الجيش وتقسيم العراق رغبة إسرائيلية نفذتها أميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: حل الجيش وتقسيم العراق رغبة إسرائيلية نفذتها أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).