2021/02/02 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد

ظريف امس الإثنين الاتحاد الأوروبي إلى

التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة

لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين

الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية

والذي انسحبت منه واشنط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدعو الاتحاد الاوربي للتوسط لدى واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تدعو الاتحاد الاوربي للتوسط لدى واشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).