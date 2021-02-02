2021/02/02 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم واحدة من الأفكار العلمية التي انتشرت في السبعينات والثمانينات والتي لا ادري من هو مؤلفها ومخترعها الأول على وجه الدقة تقول بان:حركة الحياة على الأرض تزداد سرعة كلما تقدمت الأرض بالعمر، وهذا يعني ان الفترات الزمنية التي تعيش بها الأنواع الحية تقصر مع مرور الزمن, فمثلاً انتقال الانسان من كونه قرد الى انسان استغرقت خمسة ملايين سنة, وعندما اصبح انسان فان حياته في العصر الحجري القديم استغرقت نصف مل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة الحياة - ساطع هاشم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة الحياة - ساطع هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).