’جريمة مروّعة’ تهز بغداد.. قتلا والدهما ودفناه في مزرعة!

2021/02/02 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بقتل والدهما بسبب خلافات عائلية.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 شباط 2021): إن "مفارز مكافحة إجرام بغداد، ألقت القبض على متهمين اثنين قاما بقتل والدهما ودفنه بالقرب من داره، جراء خلافات عائلية".

وأضاف، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر معلومات حول حادث قتل غربي العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مكتب ابي غريب لمكافحة الإجرام، والانتقال إلى محل الحادث والمباشرة بالبحث والتحري وجمع المعلومات التي اثمرت بالتوصل إلى جثة المجنى عليه والعثور عليها مدفونة في إحدى المزارع، والعثور على سلاح الجريمة نوع مسدس مدفون أيضا بقربه، وبعد التحقيق مع المتهمين اعترفا بجريمتهما".

وتابع، أنه "حيث تم توقيفهما استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

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