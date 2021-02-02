المالية النيابية تعقد اجتماعاً جديداً لحسم قانون الموازنة

2021/02/02 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً جديداً لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان أن “اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٨) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

واضافت أن “جدول اعمالها تضمن استضافة وزير التخطيط ، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان”.

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