2021/02/02 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نواب البصرة يضعون 3 شروط للتصويت على موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

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