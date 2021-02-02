أربيل... اصحاب المهن يعانون من الازمة المالية

2021/02/02 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني اصحاب المهن في مدينة اربيل من الازمة المالية التي يمر بها اقليم كوردستان فضلا عن جائحة كورونا التي ادت الى ركود اقتصادي، فيما ابدى عدد منهم امتعاضهم من سوء الاوضاع الاقتصادية.

احمد انور بائع في احدى المراكز التجارية (سوبر ماركت) في اربيل ، تحدث لـ PUKmedia، قائلا: لاشك ان الازمات الحالية هي سياسية واقتصادية بالاضافة الى جائحة كورونا، وهي اثرت سلبا على حياتنا في اقليم كوردستان, الحياة اصبحت صعبو بسبب ارتفاع نسبة البطالة وعدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في موعدها من قبل حكومة الاقليم لوجود خلافات بينها وبين الحكومة الاتحادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى وانخفاض العملة العراقية, فمثلا بحكم وظيفتي مسؤول على جهاز الكاشير في هذا الماركيت في العام الماضي مبيعاتنا اليومية كانت تصل الى (170) مليون دينار عراقي لكن الآن انخفضت الى (90) مليون دينار فقط لان المواطن حائر ليس بمقدوره ان يحصل على فرصة عمل في ظل هذه الاوضاع الصعبة، مضيفا آمل ان تحل هذه المشاكل العالقة بين الحكومتينلان الوضع المعيشي يتجه الى الاسوأ.

كيلان خضر، فني بلاط، عبر عن امتعاضه من الوضع المعاشي الصعب بسبب الخلافات القائمة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، حيث قال "اذا ما نقارن الوضع الحالي بالسنة الفائتة نجد ان هناك فرق كبير كنت انجز من 3 الى 6 بنايات، بينما الان بالكاد احصل على عمل كاشي لتجهيز بناية او بنايتين فقط , كل هذا بسبب قلة فرص العمل وتوقف البنوك عن صرفات المستحقات العقارية للمواطنين ناهيك عن مراجعة عيادات الاطباء والمختبرات والاسعار متصاعدة جدا, اذا استمرت هذه الحالة فسوف نصاب بأمراض نفسية من جراء تراكم تلك الازمات, فعلى جميع الساسة في العراق ان يتقوا الله لان لقمة العيش للمواطن العادي اصبحت تحت المحك.

روند يوسف عامل ديكورات في اربيل يرى ان السبب في الوضع الحالي هو نتيجة عدم ادراك المسؤولين لمعاناة المواطنين، حيث قال: كنت طالبا في المرحلة الاعدادية تركت الدراسة لغرض اعالة عائلتي في العام الماضي كنت احصل على العمل في عمل الديكورات لكن هذا العام لم احصل على نصف المبلغ الذي حصلت عليه في السنة الفائتة بسبب الوضع الاقتصادي الخانق والخلافات السياسية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية التي شلت جميع مرافق الحياة , الكل يتمنى ان تحل هذه المشاكل والنظر الى حياة المواطنين وتخفيف معاناتهم وذلك بتوفير فرص العمل وصرف رواتب الموظفين.

PUKmedia / روند عبدالكريم / اربيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل... اصحاب المهن يعانون من الازمة المالية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل... اصحاب المهن يعانون من الازمة المالية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).