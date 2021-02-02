المالية النيابية: الموازنة ستكون جاهزة الاسبوع الحالي

2021/02/02 | 11:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنهي اللجنة المالية النيابية مناقشة بنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 خلال الاسبوع الحالي.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية ستنهي مناقشة بنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 خلال الاسبوع الحالي.

واضاف: ان مجلس النواب ينتظر انتهاء مناقشة الموازنة الاتحادية في اللجنة المالية لكي يقوم بعقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع القانون بشكل كامل.

واوضح: ان اللجنة المالية ستنهي مناقشة مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي ولانعلم لحد الآن متى سيتم عقد الجلسة الخاصة للتصويت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب.

PUKmedia خاص

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