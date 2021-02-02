المالية النيابية: الموازنة ستكون جاهزة الاسبوع الحالي

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية ستنهي مناقشة بنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 خلال الاسبوع الحالي.
واضاف: ان مجلس النواب ينتظر انتهاء مناقشة الموازنة الاتحادية في اللجنة المالية لكي يقوم بعقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع القانون بشكل كامل.
واوضح: ان اللجنة المالية ستنهي مناقشة مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي ولانعلم لحد الآن متى سيتم عقد الجلسة الخاصة للتصويت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب.
PUKmedia خاص
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