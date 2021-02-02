2021/02/02 | 11:49 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





نفت دائرة المقابر الجماعية، "ما نشر في الصحيفة الرسمية بعددها الصادر امس الاثنين&q...

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