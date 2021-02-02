لجنة نيابية تحذر من مغبة تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي لـ”غايات حزبية وانتخابية”

2021/02/02 | 11:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..حذر رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، الثلاثاء ، من مغبة استمرار تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي، مشيرا إلى أنه من غير الصحيح تجاوز مجلس الخدمة بملف التعيينات.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس الخدمة الاتحادي شرع قانونه منذ وقت طويل ولم ينفذه الحكومة حتى الآن”.وأضاف أن “عملية تنظيم ملف التعيينات في دوائر الدولة من اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي”، محذرا من “تجيير ملف التعيينات باتجاه غايات حزبية او انتخابية”.وأشار الخالدي إلى أنه “ليس من الصحيح استمرار الحكومة تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي شرع قانونه داخل مجلس النواب”.وكان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أنه لايوجد مبرر لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعطيل مجلس الخدمة الاتحادي.



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