الداخلية تصدر توجيها مشددا بشان استهداف محال المشروبات الكحولية

2021/02/02 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، باتخاذ اجراءات رادعة لكل من يحاول التعرض لمحال المشروبات الكحولية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (2 شباط 2021)، ان الغانمي عقد اجتماعا مع قيادة عمليات بغداد للوقوف على الهجمات المتكررة لمحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد".

واضاف، ان الغانمي اكد خلال الاجتماع انه "سيكون هناك اجراء رادع وعمليات تعرضية لكل شخص يحاول التعرض بأي عمل إرهابي تطال هذه المحال بعد ان كان العمل مقتصرا على تواجد دوريات للداخلية في هذه الأماكن".

وشهدت بغداد خلال الأيام الأخيرة استهداف عدد من محال المشروبات، كان آخرها، امس الاثنين حيت استهدف تفجير محلا لبيع الخمور قرب مجمع بسماية، جنوبي بغداد.

وتفرض القوانين العراقية الحصول على إجازة لبيع المشروبات الكحولية، وغالبا ما تقتصر على غير المسلمين.

ا.ح

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