الدولار الاميركي يسجل اعلى مستوى خلال 6 اسابيع

2021/02/02 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجل الدولار الأمريكي، الثلاثاء، أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام سلة من العملات، مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.

وقد ارتفع مؤشر الدولار في اسواق البورصة العالمية، اليوم (2 شباط 2021)، الى 0.43 بالمئة إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.

كما وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2060 دولارا، وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68 بالمئة إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.

ا.ح

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