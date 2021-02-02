الكاظمي على نهج المنتفگي في مواجهة الشعب - كاظم حبيب

2021/02/02 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تتصاعد يوماً بعد آخر حملة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بحقوقها المشروعة وتنفيذ ما التزمت به حكومة الكاظمي وما قدمته من وعود معسولة لقوى الانتفاضة الشبابية والشعب والتي أخلت بجميع تلك الوعود ولم تنفذ أياً من تلك المطالب الأساسية التي تمس حياة ومعيشة وحقوق المواطنات والمواطنين، ومنهم خريجو الكليات والجامعات والدراسات العليا والثانويات والمعاهد الفنية والمهنية في العراق.



فمدن بغداد والناصرية وكربلاء و ......





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