النرويج قد تصبح ساحة حرب بين روسيا وأميركا

2021/02/02 | 12:01 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 2 فبراير 2021 | 11:50 صباحاً

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أفادت تقارير إعلامية، بأن الولايات المتحدة وروسيا قد تنقلان ساحة الحرب بينهما الى إحدى الدول، في ظل تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها في هذه الدولة.

وذكر موقع NRK، أن تعزيز الوجود الأمريكي في النرويج قد يعود بعواقب سلبية على البلد نفسه.

وبحسب تصريحات مدرس أكاديمية القوات المسلحة النرويجية المقدم ترمود هاير، فإن هذا البلد هو الذي يمكن أن يصبح نقطة تصادم بين الدولتين في حالة تفاقم الوضع العسكري.

وقال: “تشارك النرويج بشكل متزايد في التنافس بين القوتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة.



وبناء عليه، فإن الخطر في حالة حدوث نزاع أو أزمة، إذا خرجت عن السيطرة، ستصبح النرويج ساحة معركة بين الولايات المتحدة وروسيا”.

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