2021/02/02 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تسمية الدكتور محمد قاسم اللامي للعمل كطبيب مشرف على الفريق الاول بكرة القدم.وذكرت الهيئة الادارية للنادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الادارة سمت محمد قاسم اللامي، ليكون طبيبا مشرفا على الفريق الاول كونه من الكفاءات العلمية ولديه خبرة كبيرة (بالطب الرياضي ) كأستشاري أول في جراحة العظام وتبديل المفاصل”.وأضافت أن “الجراح الدكتور الاستشاري محمد قاسم اللامي حاصل على البورد البريطاني في جراحة العظام دكتوراه في جراحة الطب الرياضي وتبديل المفاصل من المملكة المتحدة”.من جهته عبر اللامي، عن “سعادته الكبيرة بالعمل مع نادي القوة الجوية بطل اسيا ثلاث مرات”، لافتا الى انه “لن يدخر جهدا من اجل هذا النادي العريق وتقديم العون والمساعدة لأبنائه”.وكان نادي القوة الجوية قد قرر في وقت سابق اقالة طبيبه بسبب كثرة الاصابات في النادي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يسمي طبيباً جديداً لكرة الصقور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يسمي طبيباً جديداً لكرة الصقور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).