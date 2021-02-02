الصين.. توقيف عصابة تبيع لقاحات كورونا مزيفة

2021/02/02 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 80 شخصا كانوا يصنعون لقاحات مزيفة لكوفيد-19، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

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