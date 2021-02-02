2021/02/02 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 12:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يصدر أمراً بإعفاء مسؤولين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).