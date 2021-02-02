السفارة الامريكية في بغداد:تقديم أكثر من 4 ملايين دولار لإدامة أهوار العراق

2021/02/02 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الولايات المتحدة الأميركية ،

تقديم أكثر من 4 ملايين دولار أميركي

لدعم الجهود الدولية لإدامة أهوار

العراق.

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في

بيان صحفي اطلعت وكالة نون الخبرية عليه

، اليوم الثلاث

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