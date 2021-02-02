مجموعة قراصنة تسطو على سفينة في المياه العراقية

2021/02/02 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاد مصدر حكومي عراقي، اليوم الثلاثاء،

بأن سفينة تعرضت للسطو بالقرب من خور

عبد الله في محافظة البصرة أقصى جنوبي

البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "مجموعة

من القراصنة هاجمت الليلة الماضية إحدى

السفن التي لم

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