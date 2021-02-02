التربية توضح آلية وضع أسئلة امتحانات نصف السنة

2021/02/02 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن اجراءات امتحانات نصف السنة وآلية وضع الاسئلة، فيما اشارت الى ان امتحانات الصفوف الاربعة الاولى للمرحلة الابتدائية ستكون شفوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "آلية وضع اسئلة امتحانات نصف السنة ستكون من مدرس المادة مثل كل سنة، مع مراعاة تكييف المناهج الدراسية التي اعدتها المديرية العامة للمناهج".

واضاف ان "الامتحانات ستجرى داخل المدارس مع وضع اجراءات الوقاية"، مشيرا الى ان "الخيارات تركت لادارة المدارس لوضع جداول الامتحانات بحسب ظروف كل مدرسة".

وتابع فاروق ان "امتحانات نصف السنة هي الاختبار إلى ما وصل اليه الطلاب في المادة الدراسية"، لافتا الى ان "امتحانات الصفوف الاربعة الاولى من مرحلة الابتدائية ستكون شفوية بينما مرحلتا الخامس والسادس ابتدائي ستكونان تحريريتان".

واكد ان "وزارة التربية اعطت مرونة في هذا الموضوع".

واعلنت وزارة التربية، يوم امس الاثنين، عن تحديد الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات نصف السنة للدراستين الابتدائية والثانوية.

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